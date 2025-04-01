«Шалость удалась»: голосовой помощник «Раис» оказался первоапрельской шуткой

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Сегодня блогеры из Татарстана опубликовали в своих аккаунтах информацию о гаджете с голосовым помощником «Раисом», который якобы был вдохновлен образом лидера республики Рустама Минниханова. Гаджет вызвал настолько большой резонанс, что подписчики засыпали блогеров вопросами о том, где можно приобрести такую колонку. Однако, как выяснилось, этот проект оказался всего лишь первоапрельской шуткой, созданной в честь увлечения Раиса РТ технологиями и инновациями.

«Раис» в игривой манере давал советы, мотивировал пользователей и даже цитировал известные фразы лидера Татарстана: «Тяп-ляп не делайте!», «Значит, файдасы бар!» и другие. Например, на вопрос о выборе наряда он ответил: «Работать надо, а не наряжаться», а для поиска спутника жизни порекомендовал «гулять рядом с Кабмином» или «поехать в Альметьевск».

Ирония этого проекта становится особенно заметной на фоне амбициозных планов Татарстана в области искусственного интеллекта. На недавнем заседании Ассоциации содействия цифровому развитию Рустам Минниханов заявил, что республика должна стать лидером среди российских регионов в сфере ИИ.

«Многие из нас в самом начале пути познавания систем искусственного интеллекта. Нам надо консолидировать наши усилия, чтобы дополнять друг друга и не тратить ресурсы зря. Эту тему мы будем держать на контроле», – подчеркнул Рустам Минниханов, комментируя планы по развитию цифровых технологий в республике.

Несмотря на то, что голосовой помощник выглядел как высокотехнологичный продукт Иннополиса с нейросетевыми алгоритмами, его создатели признались, что это был всего лишь шутливый розыгрыш. Тем не менее, в Минцифры РТ действительно разрабатывают голосового ассистента для государственных услуг, и, возможно, когда-нибудь шутливый «Раис» получит продолжение в более серьезной форме.