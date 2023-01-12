Салон-музей поэта Равиля Файзуллина открылся в его родном селе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В родном селе Равиля Файзуллина Юлсубино (Балтач) Рыбно-Слободского района заработал салон-музей, посвященный жизни и творчеству народного поэта.

Музей расположен в здании сельской школы. Среди экспонатов — стол, пишущая машинка поэта, книги с его автографами, а также уникальные фотографии и документы. На отдельном стенде дана информация об известных деятелях культуры, науки и искусства — выходцах из Рыбно-Слободского района РТ.

«Рыбная Слобода — родина десятков выдающихся людей, внесших весомый вклад в культуру и искусство. Пожалуй, в этом ни один другой край не сравнится с ним. Мы очень этим гордимся», — такими словами открыла торжественное мероприятие руководитель Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, который приехал на торжественное открытие музея, охарактеризовал народного поэта словами руководителя «Татмедиа» Шамиля Садыкова. «Он сравнил Равиля Файзуллина с Маяковским у русских, Мустаем Каримом у башкир. Главное — он на страже нашего языка», — сказал он. Свое выступление Ахметов завершил строками из стихотворения поэта о родном языке.

К участникам мероприятия обратился главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. «Хорошо, когда живешь так, что в родной школе открывают твой музей. И хорошо, что в школах открываются музеи. Но не хотелось бы, чтобы наши школы превращались в музеи. Нам надо задуматься о том, кто же придет на смену нашим достойным личностям», — отметил он.

Народный поэт Равиль Файзуллин в свою очередь пожелал, чтобы его салон-музей не пустовал, и в нем проводились встречи, вечера. «Благодарю вас за то, что стали свидетелями моего счастья. Это — одна из форм единения», — сказал поэт. Он также поблагодарил тех, кто принимал участие в создании салона-музея.

Помимо салона-музея, в Юлсубино появилась и стела в честь родившегося здесь поэта.