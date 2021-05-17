Сальников: ФИНА решила перенести первенство мира по плаванию среди юниоров в Казани

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников рассказал ИА «Татар-информ» о том, что первенство мира по плаванию среди юниоров, которое должно было пройти в Казани в августе этого года, будет перенесено на 2022-й год.

«Исполнительный комитет ФИНА (Международная федерация плавания – Прим. Т-и) принял решение о том, что целесообразно перенести первенство мира по плаванию среди юниоров в Казани с 2021 года на следующий год и уведомил об этом федерацию и местный оргкомитет», – заявил Сальников.

По словам главы федерации, это решение не стало для него неожиданным, однако никого негатива в данном переносен нет.

«Ожидаемо это или нет? Как вероятность – существовал такой вариант, потому что до сих пор разные международные соревнования переносятся из-за пандемии. Кроме того, на проводимых соревнованиях не достигается приемлемый уровень участия спортсменов из тех стран, которые обычно принимают участие в турнирах. И это наверное – основной аргумент. Никакой катастрофы в этом переносе нет. Надеюсь, что к тому времени уже не будет таких ограничений, как сейчас в некоторых странах, и расчитываю, что на следующий год будет большое количество участников и турнир будет успешным», – признался Владимир Сальников.

Изначально 8-е первенство мира по плаванию среди юниоров должно было пройти в Казани с 24 по 29 августа этого года. В соревновании участвуют девушки возрастом от 14 до 18 лет и юноши от 15 до 18 лет. Ранее этот турнир был проведен в Будапеште в августе 2019 года.

«Перенос на год пока без определенных дат, но, думаю, что в ближайшее время мы отрегулируем этот вопрос, для того чтобы найти оптимальные даты в 2022-м году», – резюмировал Сальников.