Салливан: США не давят на Украину для переговоров с Россией, а консультируют

США не пытаются давить на Украину по вопросу переговоров с Россией. Они лишь оказывают консультации как партнер Киева и показывают свою поддержку, уверен советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — цитирует его РИА Новости.

Салливан отметил, что не может оценить возможность переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, и даже назвал условия для начала диалога. Так, он потребовал от РФ «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Многие эксперты полагают, что к таким заявлениям его подтолкнул именно Вашингтон.