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Салливан: Киев с учетом поддержки США решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма
Киеву с учетом поддержки Вашингтона предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник Президента по нацбезопасности Джейк Салливан, несмотря на то, что Москва считает крымский вопрос полностью закрытым. Об этом передает РИА Новости.
«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», – заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос телеканала CNN о том, требуется ли Киеву для победы «захват» Крыма при поддержке Вашингтона.
Салливан также добавил, что Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине, чтобы превратить «победы на поле боя» в «дипломатические преимущества».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что солдаты ВСУ были отправлены за границу для подготовки к нападению на российский полуостров. В интервью каналу ABC американский лидер Джо Байден сказал, что Киев должен сам решить, чем заканчивать конфликт с Россией, однако у него не получится сразу захватить Крым.
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