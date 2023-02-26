Салливан: Киев с учетом поддержки США решит вопрос о необходимости «захвата» Крыма

Киеву с учетом поддержки Вашингтона предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник Президента по нацбезопасности Джейк Салливан, несмотря на то, что Москва считает крымский вопрос полностью закрытым. Об этом передает РИА Новости.

«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», – заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос телеканала CNN о том, требуется ли Киеву для победы «захват» Крыма при поддержке Вашингтона.

Салливан также добавил, что Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине, чтобы превратить «победы на поле боя» в «дипломатические преимущества».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что солдаты ВСУ были отправлены за границу для подготовки к нападению на российский полуостров. В интервью каналу ABC американский лидер Джо Байден сказал, что Киев должен сам решить, чем заканчивать конфликт с Россией, однако у него не получится сразу захватить Крым.