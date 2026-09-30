Салихов рассказал о задачах на посту депутата Госдумы

Депутат от Татарстана Зявдат Салихов, избранный в Госдуму по федеральному списку от «Единой России», принял участие в первом заседании нового созыва и поделился своими задачами, следует из информации, размещенной на официальном портале ЕР.

Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы девятого созыва. На нем рассмотрели вопросы о регистрации фракций и избрании Председателя Государственной Думы девятого созыва. Им был избран Вячеслав Володин, чью кандидатуру по предложению Президента России Владимира Путина выдвинула фракция «Единая Россия».

Татарстан в Госдуме нового созыва представляют 13 депутатов, 11 из которых – от партии «Единая Россия».

«Впечатления от первых заседаний – серьёзные и ответственные. В зале присутствует рабочая обстановка: все понимают, что речь идёт не о формальных процедурах, а о решениях, которые напрямую влияют на безопасность людей и устойчивость государства. Формат работы фракции и пленарного заседания нацелен на плотную проработку инициатив: много вопросов, уточнений, споров. Исходя из опыта работы, планирую представлять один из профильных комитетов», – поделился настроением в первый день работы Госдумы Зявдат Салихов.

Также он рассказал о своих задачах как избранного парламентария.

«Основные задачи – решение вопросов безопасности государства, защита интересов граждан. Для меня это логичное продолжение профессионального пути: многолетний опыт работы в правоохранительных и органах государственной власти даёт понимание, где на практике «проседают» механизмы защиты и контроля, и как право должно работать не формально, а в реальной жизни», – отметил он.