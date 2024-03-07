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Общество 7 марта 2024 14:13

Казанцам рассказали о работах против паводка в Салмачах и других поселках

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Глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов встретился с жителями Гостеприимного проезда, поселка Салмачи. Они обсудили планы и ход работ весной.

Как сообщили в пресс-службе Администрации, данный участок является особо подтопляемым и нуждается во внимании.

«На данный момент идут работы по вывозу снега и открыванию оголовков труб в посёлках Салмачи, Аметьево, Мирный, Старые Горки, Первомайский и Отары», - говорится в сообщении.

Салихов заверил жителей поселка, что с поводком справятся.

«Мы будем ежедневно все мониторить, у нас ответственный человек есть. Отдельное финансирование на соответствующие поездки у нас выделено. Поэтому, дай Бог, мы со всем этим справимся», – рассказал он.

#Салмачи #весенний паводок #Казань #мероприятия #уборочные работы
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