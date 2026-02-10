Шалинская мечеть, исторические храмы, озера: Пестречинский район готовят к росту туризма

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Пестрецах прошла креативная сессия «Бриф на реальность», посвященная развитию туризма в районе. В центре внимания оказались особенности территории, ее история и потенциал, которые легли в основу дальнейших обсуждений.

Площадкой для встречи стал Дворец культуры. В его фойе представили настольные карточки с достопримечательностями и историческими местами Пестречинского района.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Среди них – Ленино-Кокушкино, место ссылки Владимира Ленина; Кощаково – родина семьи Федора Шаляпина; Шигалеево – дачное место отдыха казанской интеллигенции; Чита – родина суфийского поэта Мавля Колый. Накануне сессии эксперты посетили Шали, Кряш-Серду, Пестрецы, Ленино-Кокушкино и Аркатово, чтобы глубже познакомиться с территорией.

С приветственным словом к участникам обратился глава Пестречинского района Раис Сулейманов. Он отметил, что район интересен с точки зрения природы, религии и культурной среды: здесь расположены живописные озера, старинная Шалинская мечеть, исторические храмы в Аркатово.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

При этом близость к Казани делает территорию доступной и привлекательной для гостей.

«Для меня в первую очередь важно благополучие местных жителей, поэтому развитие туризма рассматривается как возможность для роста креативных индустрий, малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Раис Сулейманов, отметив, что туризм должен работать на пестречинцев.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Руководитель проектного офиса развития территорий Пестречинского района Айгуль Хикматуллина рассказала, что работа предстоит масштабная. По ее словам, район планируют разделить на туристические участки.

«Сейчас территория уже условно поделена на шесть зон, куда входит большое количество населенных пунктов. Например, симбиоз Ленино-Кокушкино, Черемышево, Аркатово, Надеждино. Для них будут реализованы совместные проекты, которые станут развиваться одновременно и усиливать друг друга», – пояснила она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Команда проекта находится на стадии формирования. В нее войдут краеведы, музейные работники и другие специалисты.

В рамках сессии перед участниками выступили спикеры из разных регионов России, представившие собственные практики развития туризма.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Председатель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии Вита Саар отметила, что перед поездкой изучала информацию о районе в интернете, однако сведений именно о туристическом потенциале оказалось немного.

«У вас очень интересное, говорящее название – Пестрецы. Я бы обязательно использовала его в бренде территории», – подчеркнула она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

О том, что подобная сессия проходит впервые, рассказала заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина. Мероприятие реализуется в рамках нового проекта «Активация муниципалитетов», и Пестречинский район стал одной из первых шести территорий для работы.

«Наша задача – вместе с командой района определить, что такое туризм для Пестречинского района, как он будет спроектирован и каким станет в будущем», – отметила она.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В числе ключевых вопросов участники обсудили развитие инфраструктуры размещения – гостиниц и отелей.

Это необходимо, в том числе, для проведения многодневных событий, таких как фестиваль исторической реконструкции в Альвидино, который длится два дня, но пока не располагает возможностями для размещения большого числа гостей.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Проект развития туризма рассчитан на долгосрочную перспективу – десять лет. Основные решения планируется реализовать к 2030 году, к 100-летию Пестречинского района.

«Мы уже сейчас хотим заявлять на уровне республики и России о том, что у нас есть уникальный район, уникальное место, где живут интересные люди и происходят хорошие события», – резюмировала Айгуль Хикматуллина.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой