Салимгараев: Ключевым новостным источником остаются официальные новостные сайты

Ключевым новостным источником среди жителей Татарстана, как и годом ранее, остаются официальные новостные сайты в Интернете. Об итогах работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в 2021 году и задачах на 2022 год на расширенном заседании рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

Спикер подчеркнул, что Татарстан по-прежнему остается одним из читающих регионов России. По обеспеченности прессой республика занимает лидирующие место.

«Однако мы понимаем, что произошло полное перераспределение потребления контента и теперь традиционные модели претерпевают серьезные изменения — неотъемлемой их частью стали онлайновые, мобильные каналы доставки контента, прямая коммуникация с читателями через социальные сети», — отметил он.

Глава медиахолдинга напомнил, что в период пандемии существенно обострились системные проблемы дистрибуции печатных СМИ. Почти полное прекращение работы киосков прессы во время локдауна 2020 года усугубило падение розничных тиражей — к началу 2021 года они сократились практически наполовину по всей стране.

«Самоизоляция и другие ограничения крайне негативно отразились на рынке печатной прессы, доступности газет и журналов. Вместе с тем период карантинных ограничений еще раз доказал, что доверие к достоверной качественной информации, подготовленной профессиональными редакционными командами, в новых условиях выросло», — добавил спикер.

На сегодняшний день социальные сети, ранее выполнявшие в обществе исключительно коммуникативную функцию, сейчас являются для пользователей источниками надежной новостной информации.

«Так, каждый четвертый россиянин в большей степени доверяет именно тем СМИ, которые представлены в социальных сетях. Среди молодежи данная тенденция прослеживается еще более отчетливо. Однако ключевым новостным источником, как и годом ранее, остаются официальные новостные сайты в Интернете», — резюмировал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.