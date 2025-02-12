Салимгараев заявил о росте тиражей газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан»

За первое полугодие общие тиражи газеты «Республика Татарстан» выросли на 60%, «Ватаным Татарстан» – на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Подписной тираж газеты «Республики Татарстан» составляет 8,5 тыс. экземпляров, «Ватаным Татарстан» – более 9,5 тыс. Рост подписных тиражей «Республики Татарстан» – 3,5%, «Ватаным Татарстан» – 17,7% по сравнению с первым полугодием 2024 года», – рассказал он.

Салимгараев уточнил, что за первое полугодие 2025 года общий тираж газеты «Республика Татарстан» составляет более 15,1 тыс. экземпляров, «Ватаным Татарстан» – свыше 12,6 тыс. экземпляров.

«Газеты публикуют официальную информацию, отражающую позицию органов власти Татарстана, развитие региона. В каждом номере регулярно публикуются материалы о политической, общественной, экономической и культурной жизни республики», – отметил он.

По словам руководителя агентства, редакции газеты активно развивают электронные версии своих изданий.

«Современные тенденции развития медиасферы диктуют создание и продвижение мультимедийного контента газет, наращивание интернет-аудитории. Газеты добились заметного успеха в этой работе, поэтому было принято решение перенести сайты на новую более современную платформу, на которой редакции работают в настоящее время», – подчеркнул он.

Проект переноса электронных ресурсов газет на платформу АО «Татмедиа» был разработан в конце прошлого года. Для газеты «Республика Татарстан» процесс завершится в июне, для «Ватаным Татарстан» – не позднее 1 октября.

Количество уникальных посетителей сайта газеты «Ватаным Татарстан» за прошлый год достигло более 1,8 млн человек, тогда как в 2023 году было 1,6 млн пользователей. За прошлый год сайт газеты «Республика Татарстан» посетили около 1,5 млн человек, в 2023 году – около 800 тыс.

«Эти показатели достигнуты в том числе благодаря новому дизайну и навигации сайтов», – заметил Салимгараев.

В прошлом году газета «Республика Татарстан» стала дипломантом конкурса Союза журналистов РФ «10 лучших газет России 2024» в номинации «Лучший веб-сайт», заявил он.

Руководитель агентства добавил, что в 2022 году были отремонтированы 15 отделений почтовой связи в сельской местности, в 2023-м – 32 отделения, в 2024-м – 26 отделений.

«Для сохранения отделений почтовой связи в сельских населенных пунктах решением Раиса РТ Рустама Минниханова выделена субсидия на дополнительные выплаты их сотрудникам. В декабре прошлого года выделена субсидия в размере 42 млн рублей. Единовременную выплату получили 2345 сотрудников», – подытожил он.