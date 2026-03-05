Салимгараев: Влиятельность СМИ сегодня измеряется активностью работы с аудиторией

В сегодняшних реалиях влиятельность СМИ измеряется не тиражами, а активностью работы с аудиторией. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил его руководитель Айдар Салимгараев.

«„Печатка“ сокращается. Стремление сопротивляться этой неизбежности не должно тормозить изменения внутри самих редакций, их способность адаптироваться к новым условиям. Влиятельность СМИ теперь измеряется не тиражами, а активностью онлайн- и офлайн-работы с аудиторией. Эти процессы укрепляют нас в мысли о том, что будущее редакций – в их трансформации в креативные бюро по созданию контента и работе с общественным мнением», – отметил он.

В 2024 году Татарстан занимает 29–31-е место в федеральном рейтинге по системе распространения печатных СМИ. В 2021 году в республике было 190 киосков, сейчас их осталось 38; их доходы не позволяют обеспечить достойную оплату труда продавцам, поэтому они уступают место другим коммерческим объектам, напомнил Салимгараев.