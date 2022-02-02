Салимгараев: В 2021 году не всем СМИ удалось остаться на плаву, были и болезненные потери

В 2021 году не всем СМИ в Татарстане удалось остаться на плаву, имели место болезненные потери. Отток рекламного рынка коснулся в том числе и крепких участников медиаполя. Телесемью покинул канал «Че» холдинга «СТВ Медиа» в Набережных Челнах. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

По словам спикера, в 2021 году большое внимание было уделено развитию телерадиовещания. Произошел ребрендинг телеканалов в крупных городах Татарстана — Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске. Он затронул самые разные стороны — от визуального оформления до изменения телестудий.

«Альметьевск-ТВ» начал выходить под новым брендом «ЮВТ-24». Для нового проекта выбран слоган «Информация — новая нефть». Сейчас он вещает на весь юго-восток Татарстана в HD-формате. У телеканала «Чаллы-ТВ» появился лозунг «Город без комплексов». Сейчас на новый бренд переходит Нижнекамская телерадиокомпания под лозунгом «Город реальной мечты».

Кроме того, в прошлом году в Кукморе открылся телеканал «Кукмор ТВ». В Набережных Челнах запущен новый музыкально-развлекательный телеканал «Куңел-ТВ».

«Основным направлением развития телерадиовещания в реалиях цифрового общества будет изменение среды распространения, способа подачи и формирования медиаконтента. А именно — перевод вещания на интернет-платформы, присутствие в сетях IPTV, в ОТТ-сервисах, внедрение индивидуально разработанных приложений для смартфонов и Smart TV», — перечислил тренды 2022 года руководитель РА «Татмедиа».