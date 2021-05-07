Салимгараев: Сотрудники радио помогают чувствовать ритм жизни Татарстана и России

В сфере радиовещания трудятся энергичные и талантливые люди, которые искренне любят свою работу и помогают чувствовать ритм жизни. Об этом в своем поздравлении, приуроченном ко Дню радио, которое отмечается 7 мая, отметил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Они, обеспечивая полноту, соответствие информации, помогают ориентироваться в динамично изменяющейся действительности, позволяют принимать ответственные решения, чувствовать дыхание, ритм жизни республики, нашей страны, активно участвовать в их судьбе», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сфера радиовещания традиционно держит высокий уровень аудиторного интереса, республиканские и городские радиоканалы каждый год входят в топ-5 самых прослушиваемых радиостанций.

«2020 год стал значимым в области развития республиканского радиовещания. Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан удалось запустить национальное радио „Тәртип“ и литературное радио „Китап“, вещающие в FM-диапазоне. Кроме того, теперь доступно онлайн-вещание радиоканалов „Татарстан Авазы“, „Тәртип“ и „Китап“», — отметил Салимгараев.

Он поблагодарил сотрудников и ветераном отрасли, стоявших у истоков радио в Татарстане, за их добросовестный труд и преданность своему делу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, новых проектов, отличной связи и содержательного эфира.