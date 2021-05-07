Салимгараев: Сегодня у национальных радио много возможностей донести культурное достояние

На сегодня у татароязычных радио существуют широкие возможности для развития. Об этом на круглом столе «Национальная радиопередача: стратегия развития» заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Сейчас у нас больше возможностей донести до слушателя музыкально-литературное достояние татарского народа. Татарстанцы могут услышать и современную музыку, и ретро-песни, на которых росли наши родители. При желании можно послушать литературные произведения», — сказал Айдар Салимгараев.

Он обратил внимание на различные возможности для развития национальных радио: «Можно создать радиоплеер, открыть новые радиостанции. К примеру, в этом году в июне в Заинске собираемся открыть радио „Тартип“ на частоте 88.0 МГц».

«В прошлом году произошло большое событие для татарских радио — в Казани и Челнах началось эфирное вещание радио „Тартип“. В этом году на радиоволнах стало выходить радио „Китап“. В то же время их пожно послушать и в интернете. Также появилась новая онлайн-радиостанция „Татарстан авазы“», — рассказал руководитель агентства.