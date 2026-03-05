Салимгараев рассказал, какие каналы информации используют жители Татарстана

Айдар Салимгараев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятерка самых популярных каналов получения информации в Татарстане не изменилась по сравнению с 2024 годом. На вершине – телевидение и интернет-СМИ. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Данные опросов „ФОМ-Татарстан“ подтверждают: топ-5 каналов получения информации в 2025 году формально остался прежним – телевидение, интернет-СМИ, мессенджеры, соцсети и ближайшее окружение. Однако за кажущейся стабильностью скрываются серьезные изменения в количественных показателях и пользовательских предпочтениях», – заметил докладчик.

В качестве источника информации аудитория всё больше отдает предпочтение мессенджерам. Они как главные поставщики новостей уже обогнали соцсети и наступают на пятки интернет-СМИ, подчеркнул Салимгараев.

«Медиасреда сегодня в некоторой растерянности из-за ожидания полной блокировки Телеграма. Нам нужно работать в новых условиях», – констатировал он.

Важным моментом оказалось появление национального мессенджера МАХ, который быстро завоевал популярность у аудитории и уже входит в тройку лидеров по востребованности, заключил руководитель РА «Татмедиа».