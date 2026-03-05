news_header_top
Общество 5 марта 2026 14:35

Салимгараев призвал завоёвывать внимание молодой аудитории через вертикальные видео

Короткие вертикальные видео – это хороший способ завоевания внимания молодой аудитории. Такое мнение на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» высказал его руководитель Айдар Салимгараев.

«Важнейшей задачей видится привлекать и удерживать внимание молодой аудитории, говорить с ней на одном языке, на тех платформах и в тех форматах, которые пользуются у нее популярностью, в том числе через вертикальные видео. Этот формат лидирует в России по органическому и виральному охвату. Короткие видеоролики привлекают внимание, а длинные создают доверие, глубину и авторитет», – заявил он.

Активность органов власти по информационному взаимодействию с населением остается решающим фактором сохранения доверия людей, подчеркнул он.

#ра татмедиа #Айдар Салимгараев
