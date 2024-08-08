Салимгараев предупредил о фейках во время предвыборной кампании в Госсовет РТ

Айдар Салимгараев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О важности государственных СМИ и фейках, которыми грешат частные издания, говорили сегодня на онлайн-форуме избирателей «Мой голос». Тему поднял руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Почему я говорю о государственных изданиях, почему государство выбирает их для бесплатной информации? Сейчас достаточно тяжело отличать фейки от правды. Последнее время мы видим, насколько распространение фейков профессионально и качественно делается, то есть незнающим людям достаточно тяжело отличить. Поэтому роль государственных СМИ в этом очень важная и значимая, потому что там информация проверяется, ее получают из достоверных источников», – заявил Салимгараев.

Частные издания грешат тем, что публикуют информацию, не перепроверяя ее, считает руководитель республиканского агентства. По его мнению, сейчас идет борьба за то, чтобы первым проинформировать население, что и приводит к появлению недостоверной информации.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.