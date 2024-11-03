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Салимгараев поздравил татарстанцев с 65-летием начала регулярного телевещания
Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил профессиональное сообщество телевещателей Татарстана и жителей республики с 65-летием со дня начала регулярного вещания Казанской студии телевидения.
«Этот значимый этап в истории олицетворяет не только достижения республиканского телевидения, но и является символом культурного богатства Татарстана», — подчеркнул он.
«На протяжении этих лет наше телевидение стремительно развивается, вбирая все передовые цифровые технологии вещания! А самое главное — оно по-прежнему востребовано и входит в дом каждого татарстанца. Не лишним будет отметить сохраняющийся высокий зрительский интерес к местной новостной повестке. Всё это результат высококачественного и разнообразного содержания, которое вдохновляет, развлекает и информирует», — заметил Салимгараев.
«Большая телесемья Татарстана полна множеством талантливых людей. Лица каналов продолжают завоевывать сердца зрителей своим умением передавать эмоции и создавать уют на экране. Их голоса знакомы и любимы для нескольких поколений», — добавил он.
«Желаю новых ярких идей и вдохновляющих проектов, высоких рейтингов и неиссякаемой энергии!» — резюмировал Айдар Салимгараев.
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