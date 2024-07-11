Салимгараев поздравил коллектив «Татмедиа» с победой в конкурсе «10 лучших газет РФ 2024»

Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил гендиректора агентства Шамиля Садыкова и возглавляемый им коллектив со Всероссийским признанием успехов изданий «Лениногорские вести», «Челнинские известия», «Ютазинская новь», «Зеленодольская правда» и «Вятка». Напомним, что перечисленные СМИ (филиалы «Татмедиа») стали победителями в конкурсе «10 лучших газет России 2024».

«Тот факт, что из десяти газет РФ конкурсная комиссия выбрала пять из нашей республики, говорит о том, что татарстанские печатные издания продолжают интенсивно работать над непростой задачей своего сохранения и развития», — отметил в своей поздравительной телеграмме Салимгараев.

Он также добавил, что такая победа лишний раз подтверждает необходимость тесной связи между властью и обществом посредством медиасферы.

«Примите мои поздравления и пожелания дальнейших побед!», — написал в завершении Салимгараев.