Салимгараев поздравил коллектив «Татмедиа» с днем рождения медиахолдинга

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Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил коллектив АО «Татмедиа» с днем создания медиахолдинга.

«Вся республика высоко ценит ваши успехи в продвижении позитивной республиканской повестки на информационном поле Татарстана и Российской Федерации. Вы — профессионалы журналистики и те, кто только набирается опыта в своей нелегкой профессии», — заметил Салимгараев.

Он отметил, что среди сообщества «Татмедиа» — мастера слова и IT-специалисты, работники полиграфии и издательского дела, а также все те, кто обеспечивают бесперебойную работу всей этой огромной машины.

«Желаю вам новых перспективных проектов, творческих достижений и энергии для того, чтобы всё это воплотить в реальность. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия всем вам!» — заключил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».