Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил коллектив АО «Татмедиа» с 19-летием.

«Год совершеннолетия компании стал для нас периодом уверенного развития и важных профессиональных достижений. Вы активно двигались вперёд в направлении цифровой трансформации: расширяли присутствие в социальных сетях и мессенджерах, осваивали новые форматы контента и каналы дистрибуции, укрепляли позиции редакций в цифровой среде. Современные инструменты пришли на помощь журналистам и редакциям, при этом неизменными остались ваши главные достояния — профессионализм, достоверность и преданность делу», – отметил Салимгараев.

Отдельно от отметил проведение на высоком уровне серии значимых творческих и конкурсных мероприятий: Фестиваля новых медиа, фестиваля «Новые имена», Фестиваля вертикального видео, организацию татарской сцены на VK Fest и других проектов.

«Эти события стали яркими площадками для обмена опытом, раскрытия талантов и привлечения в профессию новых авторов, подчеркнув статус Татмедиа как центра притяжения медиасообщества республики. Очень ценно, что, развивая цифровые направления, компания продолжает опираться на традиционные, проверенные временем форматы — газеты, журналы, аналитическую журналистику, традиции татарстанской прессы. Именно это сочетание новаторства и верности основам делает медиахолдинг сильным и востребованным читателями и зрителями», – добавил руководитель РА «Татмедиа».

Он пожелал коллективу дальнейших профессиональных успехов, новых ярких проектов и побед, творческого вдохновения и энергии.

«Пусть впереди вас ждут достойные конкурсы, растущая аудитория и крепкие позиции республиканских СМИ. Удачи и процветания!» – заключил Салимгараев.

Напомним, 1 октября 2007 года указом Президента Татарстана Минтимера Шаймиева было образовано ОАО «Татмедиа».