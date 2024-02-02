Салимгараев поблагодарил «Татар-информ» за освещение событий СВО

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поблагодарил журналистов «Татар-информа» за освещение событий специальной военной операции, репортажи с передовой. Эта тема находит горячий отклик у аудитории, заявил он на коллегии «Татмедиа».

«Тема поддержки мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей сплотила жителей нашей республики. Мы видим, как каждая публикация, сюжет с фронта находят горячий отклик у аудитории. Очень важно держать в фокусе героизм наших соотечественников, с оружием в руках защищающих рубежи нашей Родины», — подчеркнул он.