Салимгараев: Ответственность за слово вернула доверие к журналистике

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За прошедший год в СМИ многократно возросла ответственность за сказанное и написанное. Благодаря этому в обществе вернулось доверие к журналистике, заявил на коллегии «Татмедиа» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Он напомнил, что в 2022 году на фоне происходящих событий произошла трансформация общественного сознания.

«Оглядываясь на прошедший 2023 год, мы видим, насколько мы все изменились и повзрослели. Многократно возросла ответственность за сказанное и написанное. Вы чувствуете ключевые вызовы, стоящие перед нашей страной и народом. Мы вместе вернули в повседневность журналистику», — обратился Салимгараев к представителям СМИ.

Он подчеркнул, что сейчас журналистика находится в авангарде новостной повестки. Должно пройти время, прежде чем эти события подвергнут анализу писатели и драматурги. Поэтому радует, что сейчас не только государственные, но и независимые издания тоже занимают активную гражданскую позицию.

«Еще вчера мы пребывали в большом пиете перед успешными и модными тенденциями соцсетей. Сегодня доверие аудитории вернулось к журналистике — той, которая опираясь на факты, перепроверяет информацию и не идет на поводу у сиюминутного хайпа. Отрадно, что груз ответственности не заставил вас забыть главное предназначение нашей профессии — быть глашатаем общества, вовремя увидеть проблемы, озвучивать их и инициировать решение», — уверен руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Он добавил, что такая позиция не всегда удобна для власти, однако гораздо эффективнее. Ведь если проблемы умалчиваются, «притушиваются», они перерастают в большой общественный резонанс.

Поэтому «Татмедиа» выстраивает тесное взаимодействие с руководством республики – пресс-службой Раиса, другими ведомствами: «Совместно мы создаем то, что называется государственной информационной политикой. Каждый день в разных форматах у нас отчитываются о своей работе два-три ведомства. Такой же темп мы задаем и муниципалитетам».

С этой же целью каждый республиканский и государственный проект делается публичным — выносится на общественное обсуждение. Это позволяет узнать мнение общества и его настроение. Несмотря на установившуюся системную работу, журналистика в республике не стоит на месте, постоянно развиваясь, внедряя новые практики, улучшая взаимодействие, диалог власти и населения.

«Самое главное – жители республики оперативно узнают о своих возможностях, могут воспользоваться благами, которые дает им государство, или высказать свое отношение к проекту», – подытожил он.