Салимгараев: Необходимо расширить функционал пресс-секретарей, повысить их статус

Для работы с населением необходимо расширить функционал пресс-секретарей и повысить статус этой профессии. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По словам спикера, роль данных специалистов, от которых напрямую зависит репутация органов государственной власти в медиа пространстве, сегодня остается незначительной.

«В настоящее время ключевым направлением деятельности пресс-служб министерств и ведомств Татарстана является в основном подготовка текстов пресс-релизов и взаимодействие со СМИ», — заметил он.

Салимгараев также отметил, что далеко не во всех органах госвласти штатным расписанием определена ставка пресс-секретаря. В большинстве случаев сотрудники пресс-службы оформлены на ставки в организационных и административно-хозяйственных отделах, бухгалтерии, подведомственных структурах.

По словам спикера, на сегодняшний день агентством «Татмедиа» в целях реализации антикризисных коммуникаций выстроена система взаимодействия с пресс-службами государственных, муниципальных органов власти. Внедрена в практику система медиапланирования, оперативного реагирования.

«В сегодняшних реалиях необходимо говорить о стратегии коммуникации ведомств, муниципалитетов, системообразующих предприятий. Важно опережать события, формировать общественное мнение, а не следовать за кризисами, — почеркнул спикер. — Мы в свою очередь готовы выступить неким единым методологическим центром ответственности и контроля по формированию единых механизмов взаимодействия власти и населения для диалога с обществом».