Салимгараев назвал министерства, которые активно сотрудничают со СМИ

Айдар Салимгараев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом заседании коллегии ведомства в ИТ-парке перечислил министерства, которые охотно сотрудничают со СМИ.

«Среди наиболее активных ведомств можно отметить министерства молодежи, здравоохранения, экологии, а также труда, занятости и соцзащиты. У некоторых показатели цитируемости в СМИ за два года выросли в три раза! Даже прежде самые закрытые министерства теперь постоянно общаются со СМИ», — сказал руководитель агентства.

Фото: скриншот презентации

Это стало возможным благодаря утвержденной в 2023 году Концепции государственной информационной политики, которая закрепляет принципы открытости и публичности республиканских органов исполнительной власти. Она усилила информационную активность министерств и повысила роль пресс-служб в органах власти, отметил Салимгараев.

На 2025 год совместно с министерствами и ведомствами впервые составлен годовой медиаплан.