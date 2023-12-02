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Салимгараев на форуме «Россия»: Видим неприкрытый интерес к происходящему в Татарстане
Сегодня на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве проходит День Татарстана. Гости проявляют большой интерес к той работе, которая проводится в республике. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«Впечатления самые хорошие, яркое отражение достижений республики, друзей республики. Самое главное — чтобы люди приходили. Мы видим неприкрытый интерес к тому, что происходит у нас. И смогли достойно все это представить», — сказал собеседник агентства.
По его мнению, традиции — главная идея, пронизывающая событие. Напомним, Татарстан на выставке представлен в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
«Главная, пронизывающая идея — это традиции, которые проходят через всю нашу жизнь, и в конечном счете является основой экономической модели, построенной на культуре и ментальности нашего народа», — подчеркнул Айдар Салимгараев.
Ранее Раис Татарстана Рустам Миннниханов поприветствовал гостей Международной выставки-форума «Россия».
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