Салимгараев на форуме «Россия»: Видим неприкрытый интерес к происходящему в Татарстане

Сегодня на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве проходит День Татарстана. Гости проявляют большой интерес к той работе, которая проводится в республике. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Впечатления самые хорошие, яркое отражение достижений республики, друзей республики. Самое главное — чтобы люди приходили. Мы видим неприкрытый интерес к тому, что происходит у нас. И смогли достойно все это представить», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, традиции — главная идея, пронизывающая событие. Напомним, Татарстан на выставке представлен в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

«Главная, пронизывающая идея — это традиции, которые проходят через всю нашу жизнь, и в конечном счете является основой экономической модели, построенной на культуре и ментальности нашего народа», — подчеркнул Айдар Салимгараев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Миннниханов поприветствовал гостей Международной выставки-форума «Россия».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.