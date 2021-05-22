Салимгараев: Качественно сделанное видео всегда будет востребовано

Всех представителей СМИ и телекомпаний интересует ответ на вопрос о том, что ожидает телевидение в будущем, будет оно существовать или нет. Однако хорошее и качественное видео всегда найдет своего зрителя, подчеркнул глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Открывая обсуждение о будущем и перспективах телевидения, он отметил основные страхи и проблемы, с которыми сталкиваются работники данной сферы.

«У каждого из нас есть страх перед будущим, то, что происходит с местным телевидением. Будет оно существовать или нет, как нам дальше расти, развиваться и жить», — перечислил он.

Айдар Салимгараев напомнил, что с 20 мая в стране проходит масштабный образовательный марафон «Новое знание», который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным.

«Для меня очень показательно выступление Вячеслава Муругова (гендиректор „СТС Медиа“ — прим. Т-и), в котором он рассказывал о тех проблемах, с которыми в будущем столкнется телевидение большого формата», — рассказал глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. — Он говорит о том, что будет проблема у линейного телевидения — это правда, — и будет проблема больших форматов. Но никто не говорит, что видео потеряет свою актуальность».

Поэтому тема, поднятая сегодня на «Камском бризе», очень важна и актуальна, добавил Салимгараев. Представителям телевизионной отрасли нужно понимать нужды аудитории, как перестроиться, стать новыми, чтобы не потерять востребованность и значимость.

«Это очень важно — понимать, и я думаю, что мы найдем эту нишу и понимание. Самое главное, мы понимаем: хорошо, качественно сделанное видео будет всегда востребовано», — заключил он.