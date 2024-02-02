Салимгараев: Число провокаций на тему мигрантов и выборов продолжит расти

На фоне СВО, с приближением президентских выборов растет число фейков и провокаций. Противостояние вбросам становится для СМИ задачей номер один, подчеркнул на коллегии «Татмедиа» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Он отметил, что злоумышленники уже выработали определенную тактику, подходы и технологии, с помощью которых пытаются дестабилизировать обстановку. В центре их внимания темы, вызывающие наибольший отклик среди населения: специальная военная операция, выборы, мигранты и ряд других.

«Совпадают ключевые слова и сочетания, используемые в чатах и мессенджерах, намеренно включается эмоциональное восприятие событий. Видим: как ключевой посыл используется тема мигрантов. Практически ежедневно предпринимаются попытки представить бытовые потасовки как массовые драки. Подводится это как отсутствие управляемости в отношении приезжих и необходимость граждан брать инициативу в свои руки», — объяснил руководитель республиканского агентства.

Разогрев обстановку в отдельных регионах, злоумышленники пытаются масштабировать этот опыт и на остальные. Татарстан — активно развивающийся регион, которому постоянно нужны рабочие руки, заметил Салимгараев. Поэтому республика занимает лидирующие позиции в ПФО по числу прибывающих иностранных граждан.

«Мы ожидаем, что подобные провокации будут только нарастать. Постоянно будут идти поиски тем и попытки раздувать ситуации с приезжими. Прошу вас — будьте внимательны, — обратился он к СМИ. — Военные действия идут не только на фронте».

Еще одна тема, требующая особого внимания — это президентские выборы в марте 2024 года.

«Мы видим, как специализированные группы внедряются в чаты в мессенджерах, в сообщества в социальных сетях и методично ведут свою работу. В ближайшее время мы ожидаем активизации провокаций на тему выборов. Внедрение идет в малые группы и чаты, где высокая доверительность к сообщениям», — предупредил Салимгараев.