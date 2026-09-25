Салимгараев: Будущее СМИ – в объединении разных форматов

Айдар Салимгараев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Границы между телевидением, печатными изданиями и электронными СМИ постепенно стираются, а редакциям необходимо быстро адаптироваться к меняющимся запросам аудитории. Об этом на Фестивале новых медиа в Нижнекамске заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

По его словам, фестиваль дает представителям медиасферы возможность обмениваться опытом, осваивать новые подходы и оценивать результаты совместной работы. Одним из направлений такой работы стало развитие навыков создания видеоконтента, которому в течение последнего года уделялось особое внимание.

«Мы не должны ограничиваться только телевизионной картинкой, мы должны говорить вообще в целом про видео. И целый год у нас шла работа, мы вместе прошли эту дорогу. Сегодня мы, по сути, подводим итоги тому, чему за год поучились», – отметил Салимгараев.

Он подчеркнул, что Нижнекамск традиционно становится площадкой для профессиональных и творческих встреч медиасообщества. Такие форумы позволяют специалистам учиться друг у друга и делиться накопленным опытом.

«Это ощущение радости и ожидания того, что мы можем больше, всегда пронизывает события, которые здесь происходят. Наверное, поэтому это постоянная площадка, где мы собираем такие творческие форумы, на которых учимся друг у друга», – сказал он.

Говоря о тенденциях в медиасфере, Салимгараев привел в пример опыт Шанхайской медиагруппы. По его словам, китайские коллеги также всё активнее развивают видеонаправление: объем такого контента в газетных редакциях увеличивается, а занимающиеся им подразделения растут.

Он подчеркнул, что представителям СМИ важно быстро осваивать новые подходы, поскольку вместе с медиасредой меняются и предпочтения аудитории.

«Нам всем надо этому учиться, учиться быстро, потому что мир меняется очень сильно. И запросы нашей аудитории тоже смещаются», – заключил он.