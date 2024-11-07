Салимгараев: Базовые принципы журналистики не изменились, появились технологии

С течением времени базовые принципы журналистики остаются неизменными, однако появляются новые технологии, которые влияют на способ и методы подачи информации. Таким мнением на стратегической сессии «Практики и педагоги: каким должно быть современное обучение журналистов?» в Казанском федеральном университете поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Кадровый вопрос — очень проблемная тема на сегодняшний день. Нужно исходить из того, что технологии меняются постоянно. Учить им в пределах пяти лет обучения в университете невозможно, главное, чтобы студенты усваивали базовые принципы, которые остаются неизменными», — заявил он.

По словам Салимгараева, важно, чтобы студенты обучались в условиях, в которых работают современные редакции, чтобы при трудоустройстве они уже были готовы к принципам и методам работы на местах. Это позволит воспитать конкурентоспособных журналистов, которые умеют выстраивать отношения в коллективе, отстаивать свою точку зрения и грамотно подавать информацию, уверен он.

При этом существует запрос на журналистские кадры, способные одновременно выполнять разные задачи, касающиеся медиа, в том числе съемку и монтаж видео, написание текстов, выстраивание кадра и многое другое, заметил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Государственного Совета Татарстана Ильшат Аминов.

«Сегодня мы не имеем права отставать от огромных технологических изменений в мире. Наш запрос сегодня — это мультипрофессиональные кадры, которые одновременно готовы выполнять десятки задач, как бы это ни было сложно. Снимать, монтировать и размещать на всех платформах быстро, качественно и выразительно», — убежден он.

Студентам, которые учатся журналистике, предстоит овладеть многими навыками, но при этом не забывать и о творчестве. Важно, чтобы всё это они могли постигать на практике, причем в разных СМИ, заключил Аминов.