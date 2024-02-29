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Сальдо заявил, что останки Потемкина будут возвращены в Херсон после взятия города
Останки известного государственного деятеля Российской империи времен императрицы Екатерины II Григория Потемкина будут возвращены в Херсон после взятия города Вооруженными силами РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы их [останки Потемкина] вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — пояснил чиновник.
Об эвакуации из Херсона останков и памятника Потемкину Сальдо, бывший тогда врио главы российской администрации Запорожской области, сообщил 26 октября 2022 года.
Тогда же из города были вывезены памятники российскому флотоводцу Федору Ушакову, российскому полководцу — генералиссимусу Александру Суворову и советскому военачальнику Василию Маргелову, долгие годы командовавшему Воздушно-десантными войсками.
Вскоре после этого, 9 ноября 2022-го, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона и правобережной части Херсонской области.
Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791) руководил присоединением Крыма к Российской империи, основал ряд городов, был создателем Черноморского флота и его первым главноначальствующим. Возвысился как фаворит Екатерины II. Генерал-фельдмаршал. Был похоронен в Екатерининском соборе Херсона.
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