Сальдо заявил, что останки Потемкина будут возвращены в Херсон после взятия города

Останки известного государственного деятеля Российской империи времен императрицы Екатерины II Григория Потемкина будут возвращены в Херсон после взятия города Вооруженными силами РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы их [останки Потемкина] вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — пояснил чиновник.

Об эвакуации из Херсона останков и памятника Потемкину Сальдо, бывший тогда врио главы российской администрации Запорожской области, сообщил 26 октября 2022 года.

Тогда же из города были вывезены памятники российскому флотоводцу Федору Ушакову, российскому полководцу — генералиссимусу Александру Суворову и советскому военачальнику Василию Маргелову, долгие годы командовавшему Воздушно-десантными войсками.

Вскоре после этого, 9 ноября 2022-го, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона и правобережной части Херсонской области.

Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791) руководил присоединением Крыма к Российской империи, основал ряд городов, был создателем Черноморского флота и его первым главноначальствующим. Возвысился как фаворит Екатерины II. Генерал-фельдмаршал. Был похоронен в Екатерининском соборе Херсона.