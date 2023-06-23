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Сальдо заявил, что Чонгарский мост будет закрыт еще не менее 15-20 дней
Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом оказался поврежден сильнее, чем предполагалось ранее. В ближайшие недели движение по нему будет закрыто — проводятся исследования, рассказал в эфире канала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения», — цитирует временно исполняющего обязанности главы региона ТАСС.
По его мнению, Украина планировала разрушить мост, чтобы «насолить» Крыму и нарушить логистику с Херсонской областью.
Напомним, об ударе по мостам между регионами стало известно 22 июня. Противник атаковал объекты ракетами Storm Shadow.
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