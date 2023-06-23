news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 23 июня 2023 22:16

Сальдо заявил, что Чонгарский мост будет закрыт еще не менее 15-20 дней

Скопировать ссылку
news_top_970_100


Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом оказался поврежден сильнее, чем предполагалось ранее. В ближайшие недели движение по нему будет закрыто — проводятся исследования, рассказал в эфире канала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения», — цитирует временно исполняющего обязанности главы региона ТАСС.

По его мнению, Украина планировала разрушить мост, чтобы «насолить» Крыму и нарушить логистику с Херсонской областью.

Напомним, об ударе по мостам между регионами стало известно 22 июня. Противник атаковал объекты ракетами Storm Shadow.

#Херсонская область #Мост
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное