Сальдо запретил вывозить грузовики и спецтехнику из Херсонской области

Власти Херсонской области запретили вывозить грузовые автомобили и спецтехнику с территории региона. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо, сообщает Telegram-канал местной военно-гражданской администрации (ВГА).

Вывоз с территории Херсонской области «спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования» запрещен с 15 ноября и вплоть «до особого распоряжения», следует из текста документа.

«Военный комендант Херсонской области совместно с представителями Министерства внутренних дел и Росгвардии организует контроль за перемещением вышеуказанных технических средств через совместные блокпосты», — уточняется в сообщении администрации.

При этом передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования возможно только в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — Правительства ВГА Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом региона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября приказал российским войскам оставить правый берег Днепра и находящийся на нем город Херсон. Через два дня Минобороны отчиталось о выводе сил на левый берег. Вечером 11 ноября в Херсон вошли ВСУ. Органы власти присоедиенной Херсонской области были перенесены в другие города, в первую очередь — в Геническ.