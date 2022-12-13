Сальдо: Замгенсека ООН нелегально пересек границу России, заехав в Херсон

Сегодня в Херсон прибыл заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, нарушив тем самым порядок пресечения государственной границы России, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В Херсоне, по его словам, Гриффитс пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания.

Однако настоящей целью представителя ООН Сальдо назвал демонстрацию того, что он действует всего «мирового сообщества», которое не признает вхождение Херсонской области в состав России. При этом Гриффитс игнорирует право нации на самоопределении – базовый принцип международного права, добавил врио главы региона.

«Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично…<…>», – написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо призвал Гриффитса встать на защиту «нагло аннексированной и оккупированной Англией северной части Ирландии», а не «шастать по степям Херсонщины».

Напомним, в ноябре российские военные покинули правый берег Днепра на Херсонском направлении. Вскоре после этого в Херсон приехал украинский лидер Владимир Зеленский. Кремль, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что этот город является частью Российской Федерации.

30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров в присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участие в ней приняли главы регионов и Президент Владимир Путин. Решение о вхождении в состав России жители приняли на референдумах, которые проводились с 23 по 27 сентября.