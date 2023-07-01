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Сальдо: ВСУ потеряли последний плацдарм на левом берегу у Антоновского моста
Прошедшей ночью российские бойцы группировки «Днепр» дозачистили левый берег у Антоновского моста от ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Херсконской области Владимир Сальдо.
По его словам, опорный пункт, в котором находились украинские военные, был взят к 3 часам ночи.
«В боевой операции участвовали бойцы отряда „ШТОРМ“, 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады. Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость, Противник оказался ошеломлён и разгромлен», — написал он в своем телеграм-канале.
Сальдо подчеркнул, что это был последний плацдарм ВСУ на левом берегу.
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