Российские военные разбили два батальона ВСУ, прорывавшиеся к Каховской ГЭС

Два украинских батальона пытались прорваться на Каховскую гидроэлектростанцию недалеко от села Дудчаны в Херсонской области, но были разбиты российскими военнослужащими, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, украинские войска пытались прорваться в Херсонскую область и с двух других направлений.

«Главное направление — николаевское, второе — это село Давыдов Брод и со стороны города Кривого Рога и Днепропетровской области. Со стороны Николаева у них ничего не получилось, не пустили их наши военные. В Давыдов Броде примерно то же самое, а вот со стороны севера им удалось прорваться на территорию области», — рассказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны России сообщил, что танковые подразделения ВСУ сумели «вклиниться в глубину обороны Вооруженных сил России» в районе Золотой Балки и Александровки в Херсонской области.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.