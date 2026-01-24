news_header_top
Происшествия 24 января 2026 17:05

Сальдо сообщил о гибели бригады медиков у Голой Пристани Херсонской области

Сегодня ранним утром на въезде в город Голая Пристань Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. Позднее выяснилось, что вся бригада из трех медиков погибла, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Владимир Сальдо.

По словам губернатора, сотрудники Алешковской больницы пытались «прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой».

Позднее Сальдо сообщил, что все члены бригады медицинского автомобиля, пытавшегося проехать через килл-зону и атакованного украинским дроном, погибли.

Ранее глава Херсонской области заявил в интервью ТАСС, что власти не будут проводить принудительную эвакуацию в Голопристанском округе.

По мнению Сальдо, оставшиеся там к данному моменту местные жители «согласны жить в таких условиях, они не хотят бросать свои дома, свое фермерское хозяйство или приусадебный участок».

Город Голая Пристань расположен на левом берегу реки Конки, левого рукава Днепра, в 18 километрах от Херсона. На конец 2023 года численность населения Голопристанского муниципального округа оценивалась в 26 626 человек.

