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Ру Тат
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Политика
1 февраля 2023  07:56

Сальдо: Солдаты ВСУ регулярно переходят на сторону России на херсонском направлении

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На херсонском участке линии фронта регулярно происходят случаи перехода бойцов ВСУ на сторону России. Как правило, такая информация не обнародуется из-за риска для родных военных, которые остались на Украине, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Сальдо отметил, что в ВСУ налажена жесткая система принуждения, включающая насильную мобилизацию, «стукачество о неблагонадежных», заградотряды и оглушительную пропаганду. «Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил он.

#всу #Херсонская область #вс россии
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