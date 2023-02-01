Сальдо: Солдаты ВСУ регулярно переходят на сторону России на херсонском направлении
На херсонском участке линии фронта регулярно происходят случаи перехода бойцов ВСУ на сторону России. Как правило, такая информация не обнародуется из-за риска для родных военных, которые остались на Украине, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — объяснил он в беседе с РИА Новости.
Сальдо отметил, что в ВСУ налажена жесткая система принуждения, включающая насильную мобилизацию, «стукачество о неблагонадежных», заградотряды и оглушительную пропаганду. «Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — заключил он.