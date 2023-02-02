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Политика
2 февраля 2023  09:40

Сальдо: Российские силы отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр

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Российские силы отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман, – рассказал собеседник агентства. – Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще – полностью уничтожаем и боевиков, и их технику».

По его словам, российские военные полагаются на свою выучку, а не на численное превосходство. 

 

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