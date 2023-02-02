Сальдо: Российские силы отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские силы отбивают все попытки украинской армии форсировать Днепр. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман, – рассказал собеседник агентства. – Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще – полностью уничтожаем и боевиков, и их технику».

По его словам, российские военные полагаются на свою выучку, а не на численное превосходство.