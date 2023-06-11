Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сальдо разрешил использовать в делопроизводстве украинский и крымско-татарский языки
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании в делопроизводстве наряду с русским украинского языка, а в двух районах — еще и крымско-татарского языка.
«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Он отметил, что во время разговора в субботу важность и своевременность такого решения подтвердил и Президент России Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»