Сальдо разрешил использовать в делопроизводстве украинский и крымско-татарский языки

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании в делопроизводстве наряду с русским украинского языка, а в двух районах — еще и крымско-татарского языка.

«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он отметил, что во время разговора в субботу важность и своевременность такого решения подтвердил и Президент России Владимир Путин.