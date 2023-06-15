Сальдо рассказал о попытке покушения на него 9 июня

9 июня киевский режим совершил попытку покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

В этот день ВСУ нанесли более десяти ударов высокоточными ракетами по местам предполагаемого нахождения Сальдо.

«При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.

По его словам, покушение совершено по приказу руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.