Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сальдо рассказал о попытке покушения на него 9 июня
9 июня киевский режим совершил попытку покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона рассказал в своем телеграм-канале.
В этот день ВСУ нанесли более десяти ударов высокоточными ракетами по местам предполагаемого нахождения Сальдо.
«При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.
По его словам, покушение совершено по приказу руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»