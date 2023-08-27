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Сальдо рассказал о покушении на военкора News Front в Херсонской области
В Херсонской области совершено покушение на военкора информационного агентства News Front под позывным «Лекс». Вблизи передовой на его автомобиль был сброшен разрывной снаряд, рассказал в своем телеграм-канале врио главы региона Владимир Сальдо.
По его словам, для покушения ВСУ задействовали FVP-дрон. «Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. „Лекс“ получил ранение, но остался в строю. Машина сильно повреждена осколками», — говорится в сообщении.
Сальдо заявил, что таким образом киевский режим пытается запретить рассказывать правду даже западным журналистам.
«Они боятся правды, поэтому и устраивают преследования журналистов внутри своей страны и даже пытаются убить тех, кто показывает такую неудобную для них правду за её пределами», — подчеркнул он.
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