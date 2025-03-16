Сальдо показал кадры телемоста бойцов войск «Днепр» и их родных из Казани

На херсонском направлении состоялся телемост. Его участниками стали военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Днепр» и их родные из Казани. Видеоролик в своем телеграм-канале опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он также поблагодарил Казанское танковое училище и добавил, что со стороны Казани всегда идет большая поддержка.

«Уникальное мероприятие стало настоящим праздником для бойцов, которые почувствовали себя рядом со своими близкими людьми. Такая связь, дающая ощущение крепкого тыла, очень важна для укрепления морального духа. Воины понимают, что их ждут дома с победой!» – написал Сальдо в посте.

На опубликованном видео видны четверо военнослужащих, а по ту сторону экрана — их родственники. Одна из бойцов рассказала, что пошла в зону СВО медиком. Она отметила, что ей было очень приятно увидеть родных, «хоть не вживую, но по видео».

«Немножко всплакнули», — сказала медик.

Видео: телеграм-канал Владимира Сальдо