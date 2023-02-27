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Сальдо назвал ложью данные об эвакуации властей городов на левом берегу Днепра
Информация об эвакуации российских государственных органов из расположенных в левобережной части Херсонской области городов Алешки и Скадовск не соответствует действительности. Об этом заявил врио главы региона, присоединенного к РФ после состоявшегося прошлой осенью плебисцита, Владимир Сальдо.
«Недавно целый киевский „генштаб“ разразился „особо секретными разведданными“, что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны <…> им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
«Мы, россияне, никуда не уйдем, пусть не надеются. Отвоевывать территории наши враги не умеют», — поделился своим пониманием ситуации Сальдо, до начала специальной военной операции в прошлом году бывший украинским политиком.
О будто бы готовящемся отъезде российских чиновников из Алешек и Скадовска в Крым украинский Генеральный штаб сообщил сегодня утром в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).
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