Информация об эвакуации российских государственных органов из расположенных в левобережной части Херсонской области городов Алешки и Скадовск не соответствует действительности. Об этом заявил врио главы региона, присоединенного к РФ после состоявшегося прошлой осенью плебисцита, Владимир Сальдо.

«Недавно целый киевский „генштаб“ разразился „особо секретными разведданными“, что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны <…> им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

«Мы, россияне, никуда не уйдем, пусть не надеются. Отвоевывать территории наши враги не умеют», — поделился своим пониманием ситуации Сальдо, до начала специальной военной операции в прошлом году бывший украинским политиком.

О будто бы готовящемся отъезде российских чиновников из Алешек и Скадовска в Крым украинский Генеральный штаб сообщил сегодня утром в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).