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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  23:19

Сальдо: Кинбурнская коса находится под контролем российских военных

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Кинбурнская коса, находящаяся на левом берегу Днепра, находится под полным контролем российских военны. Об этом передает ТАСС.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал», – рассказали в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее в нескольких пабликах появилась информация о том, что на косу высадился десант ВСУ. Некоторые сообщали, что украинские войска уже контролируют полуостров.

#Херсонская область
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