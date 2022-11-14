Сальдо: Кинбурнская коса находится под контролем российских военных

Кинбурнская коса, находящаяся на левом берегу Днепра, находится под полным контролем российских военны. Об этом передает ТАСС.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал», – рассказали в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее в нескольких пабликах появилась информация о том, что на косу высадился десант ВСУ. Некоторые сообщали, что украинские войска уже контролируют полуостров.