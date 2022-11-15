Сальдо: Эвакуация населения из обстреливаемой зоны левого берега Днепра продолжается

Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра в Херсонской области будет продолжена. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он отметил, что перемещение мирных граждан будет длиться до тех пор, пока не будут вывезены все люди, принявшие решение уехать. Всего свои места жительства уже покинули более 115 тыс. херсонцев, большинство осталось на Левобережье.

«Более интенсивными стали обстрелы Левобережья, потому что не только ракетами можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометами», – объяснил эвакуацию Сальдо.

ВСУ практически каждый день обстреливает Новую Каховка, Каховку, Алешки.