Сальдо: ЧВК «Вагнер» уничтожила входившую в оставленный Херсон бригаду ВСУ

Российские военные в Соледаре уничтожили 61-ю бригаду украинских войск, входившую в ноябре 2022 года в оставленный Вооруженными силами (ВС) РФ Херсон, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее он также назвал возвращение правобережной части Херсонской области главной задачей на этот год.

Напомним, в начале специальной военной операции на Украине, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российским войскам удалось занять город Херсон на правом берегу Днепра. Однако 9 ноября прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал оставить правобережье. Через два дня Минобороны РФ отчиталось о выводе на левый берег более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники.