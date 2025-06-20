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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 18:39

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с 39-летним Паниным

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«Салават Юлаев» подписал новый контракт с 39-летним Паниным
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» продлил соглашение с защитником Григорием Паниным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан на один год. Игрок проведет в Уфе девятый сезон подряд, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Панин отыграл 59 матчей в регулярном чемпионате, где отдал пять передач и забросил две шайбы. В плей-офф на счету Григория 19 игр и один ассист.

Ранее «Салават Юлаев» покинули Нэйтэн Тодд, Скотт Уилсон и Михаил Науменков.

«Салават Юлаев» финишировал вторым в таблице Восточной конференции минувшего сезона КХЛ. В первом раунде команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), который впоследствии взял Кубок Гагарина.

#хк салават юлаев #кхл #хоккей #спорт
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