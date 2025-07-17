«СалаваTikи» записали свою версию песни «Җомга» вместе с дуэтом «Фарида-Алсу»

Вечер «СалаваTikов» в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Группа «СалаваTik» сегодня опубликовала в Сети новый клип – видео на завораживающую татарскую народную песню «Җомга». Голоса юных артистов гармонично соединяются с вокалом любимиц татарской эстрады – «Фариды-Алсу».

«Мы не впервые обращаемся к татарским народным песням. Наша цель – чтобы юные сердца, наряду с простыми детскими мелодиями, впитывали мудрость и красоту народных напевов. Именно поэтому мы бережно включаем в репертуар народные песни», – пояснила руководитель проекта «СалаваТік» Зиля Файзуллина.

«Песня «Җомга» покорила нас своей задушевностью, поэтичностью слов и чарующей мелодией. Дуэт «Фарида-Алсу», известный своим проникновенным исполнением этой песни, с радостью откликнулся на наше приглашение сняться в клипе», – добавила она.

«У нас есть свой маленький секрет, как привлечь талантливых артистов к проекту. Мы искренне хотим, чтобы дети знали в лицо, узнавали по именам своих татарских певцов и гордились ими», – подчеркнула Файзуллина.

«В этом году наш дуэт отмечает 30-летний юбилей, а песня «Җомга» звучит в нашем исполнении уже 25 лет. Предложение от «СалаваТіков» мы приняли с душевным трепетом. Татарская народная песня – это бесценное наследие, нить, связующая поколения, и мы счастливы быть частью этой преемственности», – отметила солистка дуэта «Фарида-Алсу» Фарида Ахметшина.

«Моя дочь Альфия – ровесница «СалаваТіков», и друзья наши есть в этой замечательной группе. Они стали для меня настоящей семьей. От всей души желаем «СалаваТікам» новых свершений! Они наше будущее, наши продолжатели. Работать с ними было легко и радостно, мы мгновенно нашли общий язык, и съемки пролетели как одно мгновение», – поделилась впечатлениями артистка.

«Надеемся, клип подарит зрителям столько же тепла и радости, сколько мы вложили в него! Как было бы чудесно, если бы все дети вместе с «СалаваТіками» подхватили нашу песню и она зазвучала в каждом доме!» – заключила Ахметшина.

Клип выложен на видеохостингах YouTube, Rutube и «VK Видео».