«СалаваТіки» записали песню, знакомящую детей с различными формами

Опубликован третий выпуск проекта «Учусь с СалаваТіками!» журнала «Салават купере». Новая песня зовет детей познакомиться с различными формами. Слова написала Гульназ Гарипова-Дениз, а музыку сочинил Руслан Амиров.

Клип опубликован на таких платформах, как YouTube, «VK Видео» и Rutube.

«В прошлых выпусках нашего журнала мы открывали читателям мир цифр и красок, а теперь пришло время форм. Для воспитанников детских садов, изучающих эту тему, песня от «Салаватиков» станет прекрасным дополнением и поможет закрепить новые знания в игровой форме. Формам мы посвятим майский номер журнала», – прокомментировала этот выпуск главный редактор журнала «Салават купере» Гульнара Хайдарова.

По традиции вместе с участниками группы «СалаваТік» в создании видеоклипа приняли участие юные воспитанники детской студии «Салаватик». Для Айлин Абдулвалиевой, Марьям Абдуллиной и Баязита Закирова этот ролик стал первым опытом участия в видеосъемке.

«Заветная мечта каждого ребенка из школы «Салаватик» – сняться в настоящем клипе вместе с «Салаватиками». Ребята усердно посещали репетиции, разучивая слова песни и смогли воочию убедиться, насколько кропотлив труд артистов. Мамы юных дарований с восхищением наблюдали за двухчасовыми съемками, которые превратятся всего лишь в двух-трехминутные видеоклипы», – заметила куратор проекта «СалаваТік» Руфия Мухутдинова.

«Не каждому ребенку под силу полностью раскрыться перед камерой с первого раза. Чтобы уверенно танцевать и петь, нужны регулярные репетиции и опыт. Но, несмотря на юный возраст, наши ребята проявили недюжинное старание. А «СалаваTikи» всячески поддерживали их. Молодцы, ребята!» – резюмировала она.